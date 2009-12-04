Яценюк - про кредити Тимошенко: вона брала, а мені віддавати

Борги, які Україна накопичила за час прем’єрства Юлії ТИМОШЕНКО, ляжуть на плечі нового президента і нового прем’єр-міністра. Про це заявив кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК на прес-конференції в Полтаві.

Як повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, він підкреслив, що гроші для розрахунку за російський газ «беруться з кредитів МВФ», який виділив Україні вже 13 мільярдів доларів. «13 мільярдів доларів МВФівського кредиту я можу розцінювати як шлях до фінансування передвиборчої кампанії ТИМОШЕНКО, адже щомісяця вона витрачала рівно по мільярду доларів», - зазначає А.ЯЦЕНЮК.

Відповідаючи на запитання стосовно того, як Україна розрахується за газ у грудні, якщо МВФ не виділить черговий кредитний транш, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Усі ці проблеми ляжуть вже на плечі нового президента, а також нового прем’єр-міністра».

Кандидат в Президенти України наголосив, що зараз «зовнішній державний гарантований борг досяг 33 мільярдів доларів – під триста мільярдів гривень, а корпоративний борг - ще 70 мільярдів доларів». За його словами, для нового Президента України буде «невелике» завдання – як погасити борги перед МВФ і перед зовнішнім світом. Таке ось завдання для майбутнього глави держави, як з цим розрахуватися”. “Вона брала, а мені віддавати. Приблизно так це буде виглядати», - сказав А.ЯЦЕНЮК.