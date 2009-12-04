Гриценко вважає, що 12 років у школі - це занадто для дівчат

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО пропонує збільшити кількість вчителів загальноосвітніх шкіл.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Ірпені (Київська область), повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

Він також повідомив, що вніс на розгляд парламенту законопроект №5252, який передбачає повернення до десяти років навчання у середній школі.

А.ГРИЦЕНКО переконаний, що «впровадження дванадцятирічного навчання було безглуздим копіюванням європейського досвіду».

“Дванадцятирічка у школі не враховує ані демографічну ситуацію в Україні, ані сучасний стан інформованості суспільства”, - заявив він.

Крім того, А.ГРИЦЕНКО звернув увагу на те, що за українським законодавством «17 років є шлюбним віком для дівчат, а дванадцятирічна освіта примушує їх вчитися до дев’ятнадцяти». “Тому сьогодні трапляються випадки, коли «до школи йдуть дівчата з двома дітьми», - зауважив кандидат у президенти.

А.ГРИЦЕНКО відкинув сумніви деяких політиків щодо повернення до десятирічної освіти у школі. Зокрема, він порадив лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ, «який для визначення своєї позиції в цьому питанні має намір провести соціологічне опитування», не робити цього.

“Адже підтримка таких змін очевидна і серед дітей, і серед батьків, і серед вчителів, і навіть серед педагогів, які готують кадри для шкіл”, - переконаний він.

А.ГРИЦЕНКО також заперечив думку, що скорочення терміну шкільного навчання на два роки і фактичне зменшення робочих часів потребує скорочення кількості вчителів. Навпаки, він пропонує збільшити чисельність шкільних викладачів, щоб розвантажити педагогів та дати їм можливість бути сучасними інформованими фахівцями.

«Вчитель повинен мати час для самостійної роботи, для того, щоб бути в курсі останніх подій та інформації у світі», - вважає А.ГРИЦЕНКО.

Крім того, він вкотре наголосив на необхідності підняття соціального статусу вчителя, а саме – збільшення рівня зарплати мінімум на 10-15% відносно середньої зарплати по країні.