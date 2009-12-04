ЄЦ 12 днів буде вибирати між Ющенком і Януковичем

Лідер партії “Єдиний Центр” Віктор БАЛОГА заявляє, що перед ухваленням остаточного рішення “Єдиного Центру” щодо підтримки того чи іншого кандидата на президентських виборах буде вивчена думка всіх однопартійців з цього питання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”, про це В.БАЛОГА заявив сьогодні, оцінюючи підсумки своїх зустрічей з однопартійцями у Рівненській та Волинській областях.

За словами В.БАЛОГИ, активісти обласних і районних організацій партії, які розгорнуті у двох областях, виступили за необхідність підтримки на виборах чинного Президента Віктора ЮЩЕНКА.

“Доводили, що він є щирим українцем, який дбає за інтереси держави і не розмінює їх на тимчасову вигоду, втілює важливі проекти, у тому числі на зовнішньому напрямку. Аргументів «за» було багато, і досить серйозних, втім, як і таких же серйозних зауважень. Знехтувати ними не можна у жодному разі, адже це – загальна позиція близько шести тисяч єдино центристів”, - зазначив В.БАЛОГА.

Водночас він звернув увагу на те, що багато колег із регіональних структур півночі, сходу, півдня України не менш переконливо обстоювали можливість підтримки на виборах представника опозиції Віктора ЯНУКОВИЧА.

За словами В.БАЛОГИ, “з цим фактом не можна не рахуватися, хоча у такому виборі відчувається «політична інерційність», оскільки багато нинішніх “єдиноцентристів” у часи до створення партії підтримували саме лідера Партії регіонів. Однак така думка колег заслуговує на не меншу повагу, ніж позиція на підтримку В.ЮЩЕНКА”.

Тому, йдеться у повідомленні, В.БАЛОГА прийняв рішення напряму звернутися до своїх однопартійців, доручивши підготувати від імені керівників “Єдиного Центру” листа з проханням до членів партії викласти свої міркування про сприяння політичної сили конкретному кандидату. Секретаріат узагальнить одержані відповіді і надасть цю інформацію на розгляд керівних органів партії.

«Думаю, на проведення цього опитування знадобиться 10-12 днів. Переконаний, що це дієвий демократичний підхід до прийняття важливого рішення”, - зазначив В.БАЛОГА, зауваживши, що у такий спосіб керівництво партії матиме широкий зріз думки всіх партійних ланок знизу доверху. “Остаточна позиція “Єдиного Центру” спиратиметься на переконання і керівників, і рядових членів партії. Отже, ні в кого не буде жодних застережень щодо виконання нашого спільного рішення”, - заявив він.

При цьому В.БАЛОГА не виключив, що у підсумку внутрішньопартійної дискусії переважна більшість партійців висловиться за нейтралітет “Єдиного Центру” на виборах, тобто проти надання підтримки будь-кому з кандидатів.

За його словами, така пропозиція не раз звучала на зустрічах із регіональними активістами і має своє обгрунтування. Зокрема, йшлося про те, що серед реальних претендентів на пост Президента немає загальнонаціонального авторитета з чіткою програмою розвитку держави.

«Цілком допускаю, що ця точка зору виявиться домінуючою. Окремі впливові члени партії говорили, що нам не варто ставати на чийсь бік, а готуватися до ролі опозиційної сили. Це також може бути остаточним рішенням», - сказав лідер “Єдиного Центру”.