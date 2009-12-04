Ющенко не проситиме в МВФ «черговий мішок боргів»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не підписуватиме листа намірів про узгодження дій української влади до Міжнародного валютного фонду (МВФ), який необхідний для виділення Україні четвертого траншу кредиту stand by.

Про це глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО заявила в інтерв`ю газеті «Україна молода».

Відповідаючи на запитання про готовність Президента підписати вказаного листа, В.УЛЬЯНЧЕНКО сказала: «Знову погоджуватися узяти на себе черговий мішок боргів – означає, взяти на себе відповідальність за непрофесіоналізм уряду. Президент цього сьогодні зробити не може».

При цьому представник Секретаріату Президента відзначила, що позиція МВФ зрозуміла, фонд хоче бачити цільову програму використання своїх коштів, у рамках якої були визначені зобов`язання української сторони, які, однак, не були виконані.

«Три попередніх листи успішно підписали, попри дебати й гострі суперечки. Глава держави сподівався, що всі шість пунктів вимог фонду буде виконано. Повторити цей крок сьогодні – означає, знову взяти на себе відповідальність. А віри словам уряду вже немає», – сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року прийняв рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. З 2008 року Україна одержала вже три транші кредиту МВФ на загальну суму 12 млрд. дол.

Після підписання Президентом України В.ЮЩЕНКОМ 30 жовтня ц.р. закону про підвищення соціальних стандартів директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН заявив в інтерв`ю західним ЗМІ, що фонд продовжить співпрацю з Україною тільки після завершення президентських виборів, які заплановані на січень 2010 року. Разом з тим, 9 листопада ц.р. Представництво МВФ в Україні повідомило, що фонд готовий до співпраці з Україною за умови досягнення консенсусу всіма гілками влади.