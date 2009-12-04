У ВАСУ відповіли на звинувачення голови ВСУ

У Вищому адміністративному суді України (ВАСУ) називають голослівними звинувачення голови Верховного Суду України Василя ОНОПЕНКА на адресу голови ВАСУ Олександра ПАСЕНЮКА.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві Вищого адміністративного суду України, “перш за все, наголошуємо на тому, що всі звинувачення голови ВАСУ Олександра ПАСЕНЮКА у неналежному виконанні та перевищенні своїх повноважень, порушенні Конституції та законів України є необґрунтованими, а подібні заяви – голослівними”.

У ВАСУ вважають, що В.ОНОПЕНКО зробив спробу перетворити з`ясування стосунків з Вищим адміністративним судом України і його керівництвом на відкритий політичний конфлікт, що не може не викликати стурбованість напередодні виборів, оскільки ставить під загрозу законність здійснення правосуддя. “Нагадаємо, саме на ВАСУ покладено обов’язок встановлення результатів народного волевиявлення. А, значить, підриваючи авторитет ВАСУ, пан ОНОПЕНКО навмисне ставить під сумнів і легітимність виборчого процесу, і його результати”, - зазначається в заяві.

Крім того, автори заяви вважають, що факти, викладені у зверненні, є надуманими. “Звинувативши голову ВАСУ у порушенні законодавства України, очільник ВСУ не спромігся навести чітку аргументацію, обмежившись загальними фразами і цитуванням украй заангажованої постанови спільного засідання Президії Верховного Суду України і Президії Ради суддів України піврічної давнини»,- сказано в заяві.

У ВАСУ зазначають, що можна лише здогадуватися, що змусило “такого авторитетного юриста, яким є пан ОНОПЕНКО, вдатися до методів піар-технологій”, піти на перекручування фактів і провокацію конфлікту між Верховним Судом і адміністративними судами країни. Автори заяви наголошують, що в будь-якому випадку така позиція голови Верховного Суду неприпустима в демократичному суспільстві, оскільки ставить під загрозу виконання ВАСУ своїх конституційних обов`язків і може негативно позначитися на забезпеченні судового захисту виборчих прав громадян, ході виборчого процесу і на встановленні результатів виборів.

Водночас Вищий адміністративний суд України заявляє, що тиск на суд і спроби нав`язати йому свою волю істотного не вплинуть на роботу ВАСУ. ”Судді Вищого адміністративного суду України завжди діяли і діятимуть виключно в рамках Конституції і законів України, захищаючи права людини і громадянина», - запевняють в суді.

Як повідомляв УНІАН, В.ОНОПЕНКО звернувся з листом до Ради суддів адміністративних судів України з проханням невідкладно прийняти рішення про рекомендацію дострокового звільнення О.ПАСЕНЮКА з посади голови Вищого адміністративного суду України.

В.ОНОПЕНКО, проаналізувавши здійснення адміністративного судочинства в Україні, робить висновок про нездатність О.ПАСЕНЮКА належним чином здійснювати повноваження голови ВАСУ і забезпечувати організацію діяльності цього суду відповідно до закону.

Зокрема, за словами В.ОНОПЕНКА, під час вивчення організації та здійснення судочинства у ВАСУ виявлено численні випадки порушення головою цього суду вимог Конституції України, Закону «Про судоустрій України», Кодексу адміністративного судочинства України та інших законів.