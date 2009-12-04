Катеринчук пояснив своїй партії, що є тільки один шанс

Європейська партія України (ЄПУ) підтримала кандидатуру прем’єр-міністра, лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на президентських виборах 2010 року.

Відповідне рішення було ухвалене на V з’їзді партії, який відбувся сьогодні у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Я не хочу країни ЯНУКОВИЧА, я хочу європейську демократичну перспективу для України, і її здатний забезпечити тільки один кандидат – ТИМОШЕНКО. Тому я закликаю вас відкинути всі емоції та зрозуміти, що у нас сьогодні є тільки один шанс: або ми зберігаємо демократичну перспективу для України, або ми віддаємо країну в руки бандитів і корупціонерів», - заявив лідер ЄПУ Микола КАТЕРИНЧУК.

Він висловив переконання, що «сьогодні кожний голос, не відданий за ТИМОШЕНКО – це голос за ЯНУКОВИЧА, за ПІСУАРи і за голодних студентів, які були змушені захищати свої права і йти на Київ, протестуючи проти свавілля режиму КУЧМИ та ЯНУКОВИЧА».

М.КАТЕРИНЧУК повідомив делегатам з’їзду, що за дорученням партії він провів консультації майже з усіма кандидатами у президенти.

«Наші вимоги у програму кандидата в президенти України включив тільки один кандидат – Юлія ТИМОШЕНКО», - наголосив народний депутат.

М.КАТЕРИНЧУК перелічив пункти, які є в програмі Ю,ТИМОШЕНКО і відповідають баченням Європейської партії України щодо розвитку України та її поступу до європейської спільноти: безвізовий перетин громадянами України кордонів з Європейським Союзом; проведення широкомасштабної податкової реформи, радикальне зниження податків і побудова інвестиційного клімату, який дозволить швидко вийти із кризи; турбота про українців, які працюють за кордоном; зобов’язання по захисту їхніх прав та інтересів; наведення порядку в Києві.