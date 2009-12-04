ЦК профспілки: Мінвуглепром вбиває клин між шахтарями й інженерами

Керівництво Міністерства вугільної промисловості України на даний час примушує гірників вступати до громадської організації «Шахтарі України».

Про це йдеться у Заяві Профспілок працівників вугільної промисловості України (ППВП), прийнятій сьогодні у Донецьку на засіданні Президії ЦК Укрвуглепрофспілки.

У ЦК ППВП «в останні тижні надходять повідомлення про те, що з боку керівних працівників Міністерства вугільної промисловості чиниться активний тиск на керівників підприємств із забезпечення «вступу» певної кількості інженерно-технічних працівників (які вже є членами ППВП) у громадську організацію під назвою «Шахтарі України», очолювану директором департаменту з перспективного розвитку і координації підготовчих робіт галузевого міністерства Віктором ДЕРЖАКОМ», - йдеться у заяві.

У документі констатується, що на підприємствах галузі за командою генеральних директорів проводяться збори апарату держпідприємств і шахт, під час яких в адміністративному порядку під особистий підпис проводиться добровільно-примусовий прийом «заданої» кількості ІТП і службовців до громадської організації «Шахтарі України», а протоколи зборів відправляються до Мінвуглепрому. Для цього на підприємства доставлено наперед заготовлені бланки протоколів, колективних та індивідуальних заяв працівників, яким залишається лише під наглядом адміністрації поставити підпис.

За даними ППВП, про громадську організацію «Шахтарі України» до початку президентської кампанії нічого не було відомо у шахтарських колективах, хоча, як виявилося, у реєстрі громадських організацій Міністерства юстиції України вона числиться за № 2414 з 24.03 2006 року. Більше того, саме зараз під адміністративним тиском активізувалася робота зі збільшення членства цієї організації, підкреслюють у ППВП.

На думку авторів заяви, таке активне використовування адміністративного ресурсу у забезпеченні термінового поповнення чисельності громадської організації «Шахтарі України» стало зрозумілим під час проведення главою уряду України Юлією ТИМОШЕНКО в Кабінеті міністрів 30 листопада 2009 року круглого столу з питань соціального захисту працівників і ветеранів вугільної промисловості. Під час цього заходу В.ДЕРЖАК заявив, що його організація «Шахтарі України» одностайно підтримує кандидата в Президенти Ю.ТИМОШЕНКО, відзначено у заяві ЦК ППВП.

На думку членів ППВП, Мінвуглепром, «намагається вбити клин між робітниками і інженерно-технічними працівниками вугільних підприємств», щоб, кінець кінцем, підмінити профспілку вугільників громадською організацією, керованою «зверху».

«У зв`язку з цим профспілка вимагає від члена уряду - міністра вугільної промисловості вжити заходи щодо припинення адміністративного тиску міністерства на членів профспілки - керівників і інженерно-технічних працівників підприємств галузі зі створення на підприємствах заангажованих передвиборних штабів в особі «громадських» організацій, очолюваних державними урядовцями», - йдеться у заяві.

При цьому наголошується, що профспілка висловлює «рішучий протест проти дій представників державної влади в особі урядовців Мінвуглепрому, що порушують особисті права громадян на свободу вибору громадських організацій, і попереджає, що звернеться до Міжнародної Федерації профспілок гірників, хіміків, енергетиків та інших галузей (ІСЕМ), в правозахисні інстанції у зв`язку з порушенням в Україні прав і свобод громадян».