Литвин вимагає повернення до мажоритарної системи
На виборах до місцевих рад
Кандидат на пост Президента України, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вимагає змінити виборче законодавство та на виборах до місцевих рад повернутися до мажоритарної системи.
Про це він сказав у Рівному у переддень свята місцевого самоврядування, повідомили УНІАН в прес-службі В.ЛИТВИНА.
«Оскільки територіальні громади об’єднуються для вирішення проблем громадян, то цілком очевидно, що вони мають об’єднувати людей, які знають місцеві проблеми, які є авторитетними в очах людей і спроможні реалізувати ці завдання. Відповідно, нам потрібно відмінити вибори за партійними списками. Це ключове і визначальне. Але це треба зробити на всіх рівнях – на рівні сільських, селищних, районних, міських, обласних рад», - сказав він. В.ЛИТВИН також зауважив, що ще однією проблемою є економічна самостійність місцевого самоврядування. Він висловив переконання, що бюджет повинен формуватися з низу вверх. «Вирішення цих ключових проблем дозволить нам говорити про реальне самоврядування в Україні. Тобто про те, що в Україні є влада народу», - додав він.
За словами В.ЛИТВИНА, оскільки на місцевому рівні потрібно вирішувати проблеми, якими опікуються люди, і немає потреби узгоджувати політичні і партійні інтереси, то до обласного рівня має бути виборча система за мажоритарним принципом. «Щодо Верховної Ради – я розумію необхідність пошуку компромісу, відтак виходжу з того, що це мають бути відкриті списки. Але і в першому і в другому випадку люди мають голосувати виключно за людей, а не за відому партію, або за одну особу, яка представляє цю партію. Так далі тривати не повинно!», - наголосив він. В той же час, на переконання В.ЛИТВИНА політичні партії, точніше їхні лідери, не готові відмовитися від кріпацької системи виборчих списків, коли з одного боку люди голосують за кота у мішку, з іншого – депутати повністю залежні від свого лідера. «Але я та мої однодумці самотужки вирішили долати прірву між народом та владою, наближаючи владу до людей. Блок Литвина відкрив виборчі списки для всіх достойних представників регіональних громад», - додав він.