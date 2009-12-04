Тимошенко поверне Бюджетний кодекс, коли стане Президентом

Після перемоги на президентських виборах прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє відкликати вето Президента Віктора ЮЩЕНКА на закон про новий варіант Бюджетного кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила в ефірі телеканал «Інтер».

«Після президентських виборів я просто відкличу це вето і Бюджетний кодекс разом з бюджетом діятиме, і діятиме не в 2011, а в 2010 році», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що новий варіант Бюджетного кодексу був підтриманий абсолютно всіма радами всіх рівнів у регіонах країни.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що її дивує, що партія, яка носить назву Партія регіонів, не прислухається до думки безпосередньо регіонів і не підтримує введення в дію нового Бюджетного кодексу, яким державні кошти розподіляються на користь сіл, селищ і міст.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, Верховна Рада України не змогла подолати вето Президента України на Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України». Водночас парламент не підтримав пропозицію Комітету ВР з питань бюджету про те, аби заветований закон доопрацювати на наступній сесії. Як відзначив головуючий на засіданні парламенту перший заступник Голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ, у зв`язку з цим даний закон вважається відхиленим.

У червні 2009 року даний закон надійшов на підпис Президенту, але В.ЮЩЕНКО заветував його, мотивуючи це тим, що запропоноване новою редакцією Бюджетного кодексу нормування бюджетного процесу і міжбюджетних відносин не відповідає нормам Конституції України, не враховує конституційну модель побудови і здійснення публічної влади в державі, а також не узгоджується з іншими законами, які є базовими у врегулюванні даних відносин.