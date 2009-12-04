Тимошенко про незавершену революцію, Аристотеля та список "Форбс"

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що в 2004 році справжня революція в Україні не відбулася, оскільки донині так і не вдалося замінити «правління олігархії» на «нормальну демократію».

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила в ефірі програми «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер».

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що останнім аргументом для такого висновку стало її сьогоднішнє спілкування з представниками Євросоюзу, під час якого її просто «різнула» заява про те, що за 5 років в Україні так і не відбулося ніяких фундаментальних змін і реформ.

«Коли я це почула, я просто не могла не задуматися над тим, чому так відбувається, і чому Україна, на думку європейських політиків, не змінилася», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що ще в 1997 році вона і її команда почали боротися з існуючою системою правління в країні. «Ця форма правління була описана ще Аристотелем… називається вона науковим терміном «олігархія»», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр відзначила, що коли піднімалася акція «Повстань Україно», то у неї і її команди була віра в те, що систему управління країною можна буде змінити. Причому, за її словами, змін хотіли люди, які стояли по обидва боки Майдану. «І всі ці люди прагнули одного. Одні покладалися на одного лідера, інші на іншого. Так от ми боролися за те, щоб змінити олігархію на нормальну демократію. І коли я сьогодні послухала людей з Євросоюзу, коли я подивилася на наші силові структури, на наші, даруйте, ЗМІ, правосуддя, на приватизацію, яка пройшла чорним, дрімучим способом, то я зрозуміла, що революції не відбулося. Відбулося піднесення духу людей, сплеск надії, відчуття того, що є народ і нація… А в результаті піднесення було, а революції, на жаль, люди, які були приведені цією хвилею, просто не зробили», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що так і не реалізовані обіцянки посадити бандитів у в`язниці. Натомість, відзначила Ю.ТИМОШЕНКО, вони одержували нагороди, землі і так далі. «Я просто зрозуміла, що ті люди, які вийшли на Майдан, і цього чекали (що бандитів посадять у в`язницю) просто не дочекалися. Але те, що я ніколи не забуду, це очі сповнені надії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр відзначила, що основна функція для неї, як президента, буде виконати всі обіцянки, які були дані народу на Майдані. «Я бачу свою основну функцію і свою головну роботу – довести до логічного завершення те, що не було закінчено в 2004 році», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що на сьогодні олігархи це «ті 10-15 сімей, які сформувалися за часів КУЧМИ і забрали за безцінь власність країни». Імена цих олігархів, за її словами, входять в рейтинги журналу «Форбс».