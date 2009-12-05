Те, що партії ні на що не схожі, не значить, що вони не потрібні

Кандидат в президенти України, чинний прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що в Україні ще не завершилося політичне структурування суспільства.

Таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила в програмі «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер».

«Те що сьогодні політичні партії ще ні на що не схожі, і що вони не представляють із себе справжні європейського типу цивілізовані партії – це говорить не про те, що партії не потрібні, а про те, що в Україні ще дуже молода демократія», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому, на її думку, політично структуроване суспільство має спиратися на справжню свободу слова. «Весь світ, не тільки Україна, прийшла до партійного принципу, тому що можна побачити партію, знати як вона голосує і після того віддавати, або не віддавати голоси. Але при цьому є одна маленька деталь – мусить бути справжня свобода слова – коли не пересмикується, немає переваг в одну чи іншу сторону, коли не формуються тенденційні інформаційні потоки, і тоді дійсно суспільство знає як кожна партія діє», - вважає вона.