Ледве не згоріли всі гроші Саакашвілі

Минулої ночі на першому поверсі Національного банку Грузії сталася пожежа. Від вогню постраждала одна кімната, яка згоріла повністю, вийшла з ладу система відеоспостереження.

Як повідомили РІА «Новости» в прес-службі Нацбанку Грузії, будівля банку не постраждала, вогонь було згашено через декілька хвилин після виникнення пожежі. Збитки становлять приблизно 150 тисяч ларі (80 тисяч доларів).

"Гроші не постраждали. Система переказів та інших операцій також не постраждала. Причина пожежі буде встановлена фахівцями і розслідуванням, але перше, що спадає на думку - це коротке замикання", - сказав журналістам прем`єр-міністра Грузії Зураб НОГАІДЕЛІ.