Заступник Цушка думає, що до Луценка їм ще далеко

В Міністерстві внутрішніх справ немає списків з прізвищами осіб, яких планується звільнити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Києві, коментуючи слова екс-міністра МВС Юрія ЛУЦЕНКА про начебто наявність у відомстві списків з 360 прізвищ керівників, яких планується звільнити, заявив перший заступник міністра МВС України Михайло КОРНІЄНКО.

«Ніяких списків в МВС про звільнення 360 прізвищ, чи більше осіб, немає і не може бути», - сказав він.

Водночас М.КОРНІЄНКО зазначив, що наразі в міністерстві видано наказ про проведення позачергової атестації особового складу, яка триватиме до 1 квітня цього року і за її результатами буде визначено, хто залишиться на службі, а хто ні.

Водночас, М.КОРНІЄНКО сказав, «я хотів би запитати пана ЛУЦЕНКА, які були списків 2005 році, коли було звільнено 18 тис. (співробітників міліції – УНІАН)». При цьому заступник міністра додав, що з цієї кількості звільнених осіб - понад 1 тис. працівники керівного складу. Більше того, зауважив він, на сьогодні на високих керівних посадах залишилося лише 25 осіб, які пропрацювали в органах внутрішніх справ понад 5 років.

«Тоді були списки великі, зараз списків немає», - наголосив М.КОРНІЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня колишній міністр внутрішніх справ, голова громадського руху “Народна самооборона” Ю.ЛУЦЕНКО заявляє, що керівництво МВС має намір звільнити з органів внутрішніх справ 360 осіб. Він зауважив, що у списку записані як начальники обласних управлінь МВС, так і рядові міліціонери.