Проти ”Арсеналу” грала білка, але це не допомогло іспанцям

Лондонський "Арсенал" виграв перший матч півфіналу Ліги чемпіонів, обігравши у середу іспанський "Вільярреал" з рахунком 1:0. У "Вільярреала" на матч з лондонцями був і бойовий настрій, і навіть трохи фарту, але не було таких гравців, як в "Барселони", яка на "Сан-Сіро" день тому порадувала іспанський футбол.

Протягом всієї гри "Арсенал" мав ігрову та територіальну перевагу, особливо, в першому таймі, а гості переважно грали на контратаках. У "канонірів" небезпечними ударами в першій 45-хвилинці відзначилися Пірес та Джилберту Сілва.

У "Віляреалла" також проходили кілька небезпечних атак, після помилок захисту "Арсенала", але вдало на виходах грав Леманн, який на 38-ій хвилині парирував удар з метрів 17-ти Рікельме.

Десь хвилині на 40-ій поблизу воріт "Арсенала" з`явився 12-ий гравець - пухнаста білка. Поки звір бігав по полю зупинилися і гравці обох команд, що чекали поки білка залишить межі стадіону і навіть арбітр, який зупинив гру.

Щоправда, на 41-ій хвилинні приємності та радості для "Вільярреала" закінчилися. На куту штрафного майданчика Анрі скинув на Глєба той прокинув на п`ятачок, де найпроворнішим серед трьох гравців оборони іспанського клубу виявився Туре, що замкнув простріл, вивівши свою команду вперед.

Другий тайм знову проходив за переваги в атаці "Арсенала" і на 64-ій хвилині міг вже забивати Анрі, але після його удару м`яч з пустих воріт вибив захисник іспанців.

На 70-ій хвилині Сенна ударом з метрів 18-ти цілився у кут воріт "Арсенала", але знову господарів виручив Леманн.

До закінчення гри команди ще кілька разів "стріляли" по воротах Леманна та Барбоса, але більше голів глядачі так і не побачили.

Півфінал. Перший матч.

"Арсенал" (Англія) - "Вілярреал" (Іспанія) - 1:0

Гол: Туре 41

"Арсенал": Леманн, Ебуе, Глєб (Бергкамп 80), Анрі, Фабрегас, Фламіні, Пірес, Юнгберг (Ван Персі 81), Жилберту Сілва, Сандерос, Туре.

"Вільярреал": Барбоса, Сорін (Хосіко 73), Арруабаррена, Арсо, Форлан, К.Альварес, Вента, Рікельме, Таккінарді, Сенна, Хосе Марі (Франко 55).

champion.com.ua