Тимошенко на півдня їде до Рівного

Прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою до Рівненської області.

Як передає кореспондент УНІАН, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у церемонії передачі 16 шкільних автобусів районам області. Автобуси закуплені за спільним проектом Міністерства освіти і науки і Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти в Україні».

Також Ю.ТИМОШЕНКО планує дати інтерв`ю Рівненському обласному телебаченню, після чого повернутися до Києва.

Сьогодні на 15.00 заплановано засідання Кабінету міністрів України.