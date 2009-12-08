Тимошенко на півдня їде до Рівного
09:24, 08 грудня 2009Політика
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О 15. 00 - Кабмін
Прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою до Рівненської області.
Як передає кореспондент УНІАН, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у церемонії передачі 16 шкільних автобусів районам області. Автобуси закуплені за спільним проектом Міністерства освіти і науки і Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти в Україні».
Також Ю.ТИМОШЕНКО планує дати інтерв`ю Рівненському обласному телебаченню, після чого повернутися до Києва.
Сьогодні на 15.00 заплановано засідання Кабінету міністрів України.
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