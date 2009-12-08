Людині Ющенка уряд нагадує Бармалея

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступав і виступає за утвердження в нашій державі принципу економічної свободи, заявив у ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

«Економічна програма Президента принципово розходиться з програмою нашого уряду. Адже економічна програма В.ЮЩЕНКА побудована тільки на одному принципі – принципі економічної свободи», - сказав О.ШЛАПАК, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

О.ШЛАПАК відзначив, що йдеться, зокрема, про неприпустимість стягнення наперед податків, важливість повернення невідшкодованого ПДВ, необхідність створення рівних податкових правил для всіх і безумовно – припинення втручання в бізнес конкретних підприємств і цілих галузей.

«Це доктрина, на якій будується позиція Президента. Натомість позиція прем’єр-міністра – це, на жаль, позиція державного монополізму. Максимальні повноваження стягнути в центр, командувати всіма – від маленької ферми до великих підприємств і галузей», - сказав перший заступник глави Секретаріату.

«Уряд нагадує мені сьогодні Бармалея зі знаменитого фільму «Айболит-66», який говорив: «Я примушу всіх бути щасливими». Ось чому Президент, безумовно, по дуже багатьох питаннях вимушений не погоджуватися з урядом і ветувати такі рішення. І думаю, буде ветувати і надалі на користь нашим людям і бізнесу», - зазначив О.ШЛАПАК.