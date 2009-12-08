Ульянченко: Тимошенко демонструє зневагу до законів

Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко демонструє зневагу до законів. Про це в ефірі «Свободи слова» на ICTV заявила глава Секретаріату Президента Віра Ульянченко.

Як повідомляє офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка, голова політради «Нашої України» звернула увагу, що прем’єр відмовляється виконувати закон про підвищення соціальних стандартів. «Це демонстрація неповаги до закону. Я розумію, що він комусь може не подобатись, але на сьогодні це діючий закон, і його треба виконувати», - зауважила глава Секретаріату Президента. «Чим може закінчиться для держави те, що одна з вищих посадових осіб закликає до невиконання законів?», - наголосила Ульянченко.

Соратниця Президента підкреслила, що Віктор Ющенко вніс пропозиції до змін до бюджету 2009 року для реалізації згадуваного закону. При цьому вона звернула увагу, що прем’єр своїми постановами робить доплати до пенсій і зарплат пенсіонерам, бібліотекарям, сільським головам, поштарям без змін до бюджетного законодавства. «Це можна робити тільки тоді, коли є зміни до закону про державний бюджет», - відзначила Ульянченко.