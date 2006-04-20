Nemiroff реорганізований

Групу компаній Nemiroff реорганізовано в Nemiroff Холдинг. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні зазначається, що 10 березня 2006 року зборами акціонерів Групи компаній Nemiroff було ухвалено рішення про реорганізацію її структури управління і утворення Nemiroff Холдинг, до складу якого ввійшли всі підприємства Групи. Наголошується, що члени Ради директорів Nemiroff Холдинг, що призначаються акціонерами, визначають напрями стратегічного розвитку Холдингу. Оперативне управління всіма підприємствами, які ввійшли до Nemiroff Холдингу, здійснюється президентом Управляючої компанії Nemiroff, яку обирає Рада директорів Nemiroff Холдинг.

Повідомляється, що 14 квітня 2006 року Радою директорів Nemiroff Холдинг на посаду президента Управляючої компанії Nemiroff був запрошений Олександр ГЛУСЬ. Яків ГРИБОВ, якій очолював УВК Nemiroff із 1997 року, перейшов до складу Ради директорів Nemiroff Холдинг.

Як повідомили в прес-службі, 31-річний О.ГЛУСЬ з 2003 року був генеральним директором ТД Nemiroff у Росії (м. Москва, Росія).

Довідка УНІАН. Українська горілчана компанія Nemiroff - один із лідерів легального горілчаного ринку України. Асортимент складається з 25 позицій (горілки класичні - 3 види, горілки особливі - 8 видів; гіркі настоянки - 4 види; солодка настоянка - 1 вид; TOP Spy - 4 види, Jolly Spy - 5 видів). Продукція компанії поставляється до 52 країн світу.

Обсяг виробленої в 2002 році продукції становив 3,23 млн. дал, у 2003 р. - 4,55 млн. дал (40% зростання), в 2004 р. - 6,69 млн. дал (44% зростання), в 2005 р. - 8,33 млн. дал.