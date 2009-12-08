Штаб Тігіпка судитиметься з соціологами за його рейтинг

У виборчому штабі кандидата на пост Президента України Сергія ТІГІПКА заявляють про маніпуляції соціологічними даними під час передвиборчої кампанії і навмисне заниження рейтингу цього політика.

Про це заявила довірена особа кандидата в президенти С.ТІГІПКА Олександра ПАВЛЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Вона повідомила, що «міжнародна дослідницька компанія «ТНС Україна» ігнорує ухвалу суду першої інстанції, який заборонив публікувати будь-які результати соціологічних опитувань відносно С.ТІГІПКА».

Представник виборчого штабу кандидата на пост глави держави розповіла, що 13 листопада 2009 року до Подільського районного суду м. Києва – за місцем реєстрації компанії «ТНС Україна» – був поданий позов від С.ТІГІПКА, який стосувався робіт, наданих ТОВ «ТНС Україна», проведених з неналежною якістю.

«У позові йшлося про роботи з первинного збору інформації в рамках дослідження «Громадської думки щодо передвиборчих поглядів», - уточнила О.ПАВЛЕНКО.

Як вважають у штабі С.ТІГІПКА, «компанія «ТНС Україна» навмисно перекрутила дані соціологічного опитування».

«Крім того, якість проведеного дослідження говорить про те, що вказана кампанія, бажаючи скоротити свої витрати при проведенні дослідження, відверто і в грубій формі підтасувала опитувальні листи», - заявила О.ПАВЛЕНКО.

Вона пояснила, що «неналежна якість проведеної роботи була виявлена в результаті незалежної перевірки». При цьому, «майже дві третини усіх проведених у ході дослідження інтерв`ю можуть вважатися неякісними», - заявляють в штабі С.ТІГІПКА.

"Рейтинг, оприлюднений цією компанією як рейтинг С.ТІГІПКА був свідомо занижений. Сьогодні реально рейтинг С.ТІГІПКА є третім серед кандидатів у президенти», - підкреслила О.ПАВЛЕНКО. За її словами, заборона на публікацію даних про рейтинг С.ТІГІПКА поширюється на всі дослідження TNS до кінця другого туру президентських виборів, включно з даними екзіт-полу.

У свою чергу, в компанії «ТНС Україна» у відповідь на цю заяву представників виборчого штабу С.ТИГІПКА сказали, що до закінчення судового розгляду не хотіли б давати будь-яких коментарів.

«Що стосується нашої роботи – ми абсолютно упевнені, що дані об`єктивні і достовірні. Ми – міжнародна дослідницька компанія, яка завжди проводить дослідження на найвищому рівні якості», - підкреслила менеджер зі зв`язків із громадськістю «ТНС Україна» Ольга ЗАХАРЧЕНКО і додала: «Буде суд – після суду все стане ясно».