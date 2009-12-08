Люди Балоги демонстративно пішли з засідання Тернопільської облради

Фракція партії «Єдиний Центр» покинула сесійне засідання Тернопільської обласної ради на знак протесту проти того, що депутати відмовились переглянути рішення щодо висловлення недовіри голові облдержадміністрації Юрію ЧИЖМАРЮ.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим перший заступник голови облради Сергій ТАРАШЕВСЬКИЙ зачитав заяву фракції “Єдиного Центру”, у якій було висловлено переконання у тому, що результати голосування 26 листопада при винесенні недовіри голові ОДА були сфальсифіковані.

«Минулого року, коли виникла аналогічна ситуація щодо висловлення недовіри губернатору пробютівською більшістю, правоохоронними органами так і не було дано стовідсоткової гарантії щодо захищеності від зовнішнього втручання системи (для голосування) «Віче». А відтак, немає довіри до результатів, які висвітило табло під час голосування в аналогічному питанні, але вже ініційованому ВО «Свобода» і Партією регіонів», - сказав С.ТАРАШЕВСЬКИЙ.

Він додав, що при висловленні недовіри губернатору обласна рада порушила норми регламенту, зокрема, не було створено комісію щодо розгляду питання про недовіру, а також не було передано проект відповідного рішення на розгляд депутатів не пізніше, як за 10 днів.

За словами С.ТАРАШЕВСЬКОГО, оскільки дане рішення породило і соціальну напруженість, адже громада села Малашівці після висловлення недовіри Ю.ЧИЖМАРЮ знову заблокувала дорогу на сміттєзвалище, варто повернутися до розгляду цього питання, а також запросити на сесію голову ОДА і вислухати його позицію.

При цьому він застеріг: якщо пропозиція щодо скасування результатів попереднього голосування і повернення до його розгляду не буде підтримана, фракція «Єдиного Центру» покине сесійну залу.

До таких же дій він закликав і фракції, які не голосували за висловлення недовіри Ю.ЧИЖМАРЮ.

Після того, як голова обласної ради Олексій КАЙДА продовжив пленарне засідання, не реагуючи на дану пропозицію, члени “Єдиного Центру” пішли із сесійної зали.

Також відсутні не сесії представники фракції Блоку Литвина.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Тернопільська обласна рада висловила недовіру голові обласної державної адміністрації Ю.ЧИЖМАРЮ. За таке рішення проголосували 64 із 77 зареєстрованих депутатів.

Депутати, обговоривши питання “Про стан виконання Тернопільською обласною державною адміністрацією рішення Тернопільської обласної ради від 20 серпня 2009 року № 709 “Про ситуацію, що склалася з вивезенням твердих побутових відходів у м. Тернополі”, висловили йому недовіру із формулюванням “У зв’язку з грубим ігноруванням вимог законодавства та невиконанням рішення Тернопільської обласної ради від 20 серпня 2009 року № 709 “Про ситуацію, що склалася з вивезенням твердих побутових відходів у м. Тернополі”.