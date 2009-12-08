Луценко закликав Тимошенко не морочити голову надіями

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вважає «косметичними» заходи уряду з посилення боротьби з корупцією, оскільки в Україні не створено механізму невідворотності покарання.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ЛУЦЕНКО висловив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Питання не в тому, чи буде у нашому міністерстві чи в іншому уповноважений з питань корупції. Питання не в тому, що ми зараз подамо декларування доходів і видатків членів сімей правоохоронців, що абсолютно правильно. Це все – косметичні заходи, притаманні нормальному суспільству. У нас хворе суспільство», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр звернув увагу на те, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ у своїй декларації про доходи задекларував усього близько 2 млн. грн., отриманих від реалізації майна, у той час, як квартиру було продано за більш ніж 30 млн. грн. «Йому плювати! І 30% виборців це підтримують», - додав він, нагадавши, що свого часу Президент США Рузвельт особисто підписував укази про оголошення ворогами нації злочинців, яких розстрілювали без суду та слідства.

«Я, безумовно, вважаю, що до досудових рішень не можна доходити, але, Юліє Володимирівно, ставайте Президентом, створюйте спецсуддів, спецпрокурорів, спецслідчих і не морочте, вибачте, голову надіями на те, що косметичними методами можна щось зрушити в цій ситуації», - додав Ю.ЛУЦЕНКО, звертаючись до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Міністр також вважає, що антикорупційне бюро неможливо створювати «з нуля». «Я не вірю у створення нового антикорупційного бюро. Зробити це з нуля – я не уявляю з кого… Створювати з нуля – це як мінімум дворічна чехарда, тому створено при ГУБОЗі України антикорупційне бюро, яке активно працює в цьому напрямку, і, з моєї точки зору, його треба брати за базу», - вважає Ю.ЛУЦЕНКО.