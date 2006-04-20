У Києві вщент розбилася іномарка (фото)

На перехресті вулиць Івана Кудрі і Патріса Лумумби вчора сталася аварія. В цьому районі міняли світлофори і тому рух транспорту нічим не контролювався, оскільки міська влада не спромоглася поставити в цьому місці регулювальника.

Водій «Фіата» їхав по вулиці П. Лумумби і на перехресті, проігнорувавши знак, не пропустив їдучий по вул Івана Кудрі «Опель», через що отримав удар у лівий бік, передає «Кияни» .

Оскільки швидкість «Фіата» була високою, машину занесло і навіть перекинуло на дах.