Ющенко відзначає толерантність нинішньої виборчої кампанії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає більшу толерантність виборчої кампанії порівняно з минулими виборами глави держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні у Луцьку в інтерв’ю Волинській обласній державній телерадіокомпанії.

«Виборчий процес серйозно виграє порівняно з тим, що відбувалося п’ять років тому. Ми – суспільство – стали більш толерантними, менш агресивними», – сказав Президент, додавши, що громадяни, вочевидь, стали більш прислухатися, чути одне одного у непростих питаннях.

«Очевидно роки демократизації принесли нам велику повагу і, найголовніше, відчуття, що ми – українці, що нас більше об’єднує, ніж роз’єднує», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас Президент додав, що у правовій частині виборчого процесу стурбований неприйняттям Верховною Радою змін та доповнень до закону про вибори Президента.

«Це не говорить, що складно провести вибори на попередній базі. Ми їх проведемо як двоє попередніх виборів до парламенту – і вони будуть справедливі, законні та чесні», – сказав глава держави. Він нагадав, що до чинного закону про вибори Президента існує 188 рекомендацій Венеціанської комісії та відповідне рішення Конституційного Суду України.