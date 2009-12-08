Тимошенко відбула до Бонна з робочим візитом

(програма перебування)

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко відбула до Бонна (Німеччина). Як передає кореспондент УНІАН, в рамках візиту Ю.Тимошенко планує взяти участь у першій пленарній сесії виборчого конгресу Європейської народної партії (ЄНП). Також Ю.Тимошенко планує провести двосторонні зустрічі з президентом Європейського парламенту Ежі Бузеком і президентом ЄНП Вільфрідом Мартенсом.

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