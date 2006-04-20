Працівникам платили зарплатню металевою трубою

Прокуратурою Харківської області порушено кримінальну справу за фактом зловживання посадовими особами одного з товариств з обмеженою відповідальністю Печенізького району своїм службовим становищем, чим спричинено тяжких наслідків громадським інтересам, що охороняються законом.

Як повідомив кореспонденту УНІАН старший прокурор відділу захисту майнових, інших особистих прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури Харківської області Євген ШЕВЧЕНКО, при утворенні ТОВ у 2000 році трудовому колективу було передано майновий комплекс колишнього КСП, у тому числі зрошувальну систему як спільну власність членів товариства. У травні 2004 року керівництво ТОВ списало внутрішньогосподарську меліоративну систему площею понад 1,5 тис. га майнового комплексу та оприбуткувало як металеву трубу, що була у користуванні, загальною вагою 650 тонн. Тоді ж його директор, у порушення Закону „Про оплату праці” та постанови Кабінету міністрів про перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою, розподілив трубу в повному обсязі серед працівників ТОВ у рахунок погашення заборгованості по заробітній платі за ціною 200 грн. за тонну на загальну суму майже 123 тис. грн. Крім того, при вилученні труби з грунту, у порушення Земельного кодексу України, не було забезпечено проведення робіт з технічної та біологічної рекультивації земель.

Згідно з висновком фахівців Харківського НДІ судових експертиз, вартість цієї труби визначено в сумі близько 1,9 млн. грн., зазначив прокурор. У справі ведеться досудове слідство.

За словами В.ШЕВЧЕНКА, якщо вину керівників ТОВ буде доведено, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років.