Ющенко погрожує Тимошенко розказати всьому світу, з ким мають справу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Генеральна прокуратура не реагує на нецільове використання бюджетних коштів прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на нараді з питань протидії корупції, контрабанді, нелегальній міграції та наповнення держбюджету.

Президент заявив, що Генпрокуратура не виконує свого прямого обов’язку - нагляду за дотриманням законів під час ухвалення рішень Кабінетом міністрів та центральних органів влади.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні прем’єр використовує 200-400 млн доларів не за цільовим призначенням.

«Хто відповів, що прем’єр-міністр регулярно організовує нецільове використання мільярдами гривень державних коштів. Хто пояснить, що бюджет країни – це кошти не прем’єр-міністра, а кошти держави», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

«Якщо немає покарання по одній операції, по другій, по третій, у нас ніколи порядку не буде. Чи мені інформувати Японію, міжнародне співтовариство, що ви не працюйте з жуликами...», - наголосив Президент.