Тимошенко нацькувала на Ющенка інтелігенцію

Група провідних діячів у галузі науки, культури, мистецтв звернулася з відкритим листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з підтримкою створення демократичної коаліції та з осудженням ідеї „неприродних політичних союзів”.

Як ідеться у листі, текст якого передано агентству УНІАН прес-службою БЮТ, вони звертаються до Президента як до гаранта української стабільності, демократії та громадянських свобод із тривогою, викликаною наростанням напруженості в політичному житті держави та загрозою нової хвилі суспільних розчарувань і зневіри.

“Результати минулих парламентських виборів чітко і однозначно закріпили незмінність суспільних настроїв: шлях України до демократії незворотний, довіра до „революційних” подій 2004 року – не підірвана. Суспільство почуло заклик своїх довірителів – „Не зрадь Майдан!” – і відгукнулося стократ, але поки що суспільство не знає, чи почули політики самі себе і голос пробудженого народу”, зазначається у листі.

Його автори переконані: “Якщо аналізувати неупереджено, то Україна від Сходу до Заходу була і залишається єдиною: вона хоче іншого життя - заможного, чесного, справедливого, демократичного. Так, поки що різні її регіони відрізняються ідеологічними пріоритетами. Але всі українці обрали Вас Президентом в ім’я побудови нової України, іншого суспільного устрою. І для цивілізаційної самоідентифікації у світі Україна таки обрала демократичний поступ, бо плекала надії на чесність політичних зобов’язань, що звучали із вуст представників політичних блоків. Ми висловлюємо своє тверде переконання, що подальший підігрів настрою про відмінності, ба, навіть ментальну несумісність українців з різних регіонів нашої держави є злочинним. Народ прагне, щоб об’єднавчою ідеєю нової влади незмінно було прагнення до кращого життя всієї України. Українці очікують і сподіваються на викорінення всього того неправдивого, фальшивого і злочинного, що було породжено і культивувалося у внутрішній політиці з мовчазної згоди її чолових і призвело до напруги у „розмові” різних частин України одна з одною, у „духовній розмові” між окремими частинами України.

Проте як гучні, задеклакаровані або реально існуючі, так і кулуарні новини щодо принципів формування нової парламентської коаліції змушують нас бити у всі дзвони совісті і залишків здорового глузду. Суспільство дало своїм обранцям мандат довіри, але народ не давав їм мандата на утворення неприродних політичних союзів не те що з любові, а навіть і з розрахунку, які плюндрують надії і знущаються над очікуваннями.

В природі не можна схрестити коня і трепетну лань. Так само не можна поєднати ходу у протилежних напрямках. Інакше доведеться визнавати, що весь народ – це суцільний популіст, і він потрібен політикам або як статист, або як випробувальний безвольний натовп для розминки голосових потуг, або як донор. Але всі ці три призначення огидні і ображають націю”.

“Інтеграція економіки різних регіонів і союз антагоністичних політичних сил – це різні категорії і явища. Гроші із грішми завжди домовляться. Але народні сили, оті, що в 2004 році спалили в собі байдужість і не приспали совісті, ніколи не схвалять і не підтримають „дерибану” народної віри у чесне слово і чесну дію політиків, яким довіряли.Слід дивитися правді в очі. Нація повірила Вам і чекає найголовнішого: здійснення своїх надій, пов’язаних з Вами і самореалізації.

Сьогодні в Україні склалася рідкісна можливість створити унікальний тандем влади і національного інтелекту, який стане неперевершеною за своєю надійністю і відданістю опорою у здійсненні програм зростання України, її духовного і культурного відродження, інтеграції у європейську і світову спільноту.

Не тільки проста арифметика підтверджує, що політична коаліція БЮТ, НСНУ і СПУ – це хід на випередження, це наближення до нормального, очікуваного поколіннями життя. Народ підтвердив, що поступ країни у такому товаристві народові прийнятний. Об’єднання Блоку Юлії Тимошенко, “Нашої України” та СПУ – це чесно. Все інше – оманливо і почасти аморально. Та й навіть Бог, до якого так апелюють політики у свої найгірші часи, любить трійцю. Природну. Заявлену заздалегідь у єдності, згоді та гармонії. Це стане гарантією, що наша держава посяде гідне місце і авангарді світової цивілізації”, - переконані автори звернення до В.ЮЩЕНКА.

Під листом поставили підписи: академік НАН України, президент НАН України Борис ПАТОН, голова Національної Всеукраїнської музичної спілки Анатолій АВДІЄВСЬКИЙ, ректор Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, професор, доктор філософії, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений працівник освіти України Василь ЧЕРНЕЦЬ, академік НАН України Іван ДЗЮБА, директор Інституту літератури ім.Т.Шевченка Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, академік НАН України, директор Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича Ярослав ІСАЄВИЧ, письменник, лауреат Державної рремії України ім.Т.Шевченка Павло ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ, письменник, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка Степан КОЛЕСНИК, голова Всеукраїнського товариства „Просвіта”, народний депутат України Павло МОВЧАН, академік НАН України, голова правління Українського Фонду культури, народний депутат України Борис ОЛІЙНИК, письменник, лауреат Державної премії України імені Тарса Шевченка Олександр СИЗОНЕНКО, голова підкомітету з прав людини Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, член президії Спілки письменників України, народний депутат України Віктор ТАРАН (ТЕРЕН), композитор, народний артист України, академік Академії мистецтв України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка Євген СТАНКОВИЧ, голова Національної спілки театральних діячів України, народний депутат України Лесь ТАНЮК, академік Академії мистецтв України, голова Національної спілки художників України, народний художник України Володимир ЧЕПЕЛИК, голова Національної спілки письменників України, народний депутат України Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ.