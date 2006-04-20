Через санкції ЄС білоруси не можуть полетіти на Кубу

Літак білоруського прем`єр-міністра Сергія СИДОРСЬКОГО, який прямує з офіційним візитом на Кубу, не може вилетіти з аеропорту «Мінськ-2» через те, що Канада й Ісландія відмовили в посадці урядового борту для його дозаправки.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі Об`єднаної громадянської партії (ОГП) Білорусі.

Як наголошується в повідомленні, Ісландія і Канада відмовили в посадці через те, що на борту літака серед супроводжуючих осіб знаходяться керівник ідеологічного управління Адміністрації Президента Білорусі Олег ПРОЛЄСКОВСЬКИЙ і голова Белтелерадіокомпанії Олександр ЗИМОВСЬКИЙ, яким заборонений в`їзд до країн Євросоюзу.

Прес-служба ОГП стверджує, що Ісландія і Канада заявили, що навіть присутність О.ПРОЛЄСКОВСЬКОГО і О.ЗИМОВСЬКОГО на борту літака, який приземляється на території суверенних країн, неприпустима.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент 6 квітня закликав європейські структури посилити тиск на режим Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА. У своїй резолюції європарламентарії жорстко засудили проведені в Білорусі вибори і вітали рішення Єврокомісії занести О.ЛУКАШЕНКА до «чорного» списку осіб, яким не може бути надана віза, а також закликали до внесення до цього списку «представників місцевої, регіональної і національної влади, які були причетні до порушень прав людини і політичних свобод в Білорусі під час і після виборчої кампанії».

Рада Євросоюзу на засіданні 10 квітня ухвалила відповідне рішення про обмеження в`їзду до європейських країн стосовно Президента Білорусі О.ЛУКАШЕНКА і 30 білоруських урядовців.

Довідка УНІАН. Офіційний візит прем`єр-міністра Білорусі С.СИДОРСЬКОГО на Кубу запланований на 20-23 квітня. У програмі візиту білоруської урядової делегації передбачена зустріч С.СИДОРСЬКОГО з головою Державної ради і Ради міністрів Республіки Куба Фіделем Кастро РУС. Заплановані також переговори білоруського прем`єра з головою Асамблеї народної влади Гавани Хуаном Контіно АСЛАНОМ, а також із головою Національної асамблеї народної влади Куби Рікардо АЛАРКОНОМ.