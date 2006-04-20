Ющенко доручив Матвієнку провести в Донецьку кастінг

У Донецьку заступник глави Секретаріату Президента України Анатолій МАТВІЄНКО підтвердив, що проведе серію консультацій щодо кандидатури губернатора області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МАТВІЄНКО повідомив сьогодні журналістам після засідання колегії облдержадміністрації.

"Я не буду лукавити. Я приїхав до Донецька, щоб вирішувати кадрові питання", - сказав А.МАТВІЄНКО. За його словами, ніяких прізвищ він поки що називати не буде, але претендентів на пост губернатора області "дуже багато".

Заступник глави Секретаріату Президента також акцентував на тому, що він проти місцевого патріотизму і не бачить "нічого поганого", якщо область очолить людина з іншого регіону України.

Одночасно А.МАТВІЄНКО зазначив, що "за інших рівних умов" кандидату-донеччанину при призначенні буде віддана перевага.

Як повідомляв УНІАН, голова Донецької облдержадміністрації Вадим ЧУПРУН звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням надати відпустку з подальшим звільненням у зв`язку з переходом на іншу роботу.