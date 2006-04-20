Монсеррат Кабальє співатиме українською, а Володимир Гришко італійською. Концерт у палаці ”Україна”
13:23, 20 квітня 2006Політика
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20 квітня в 19:00 в Національному палаці Україна відбудеться спільний концерт зірок оперної сцени Монсеррат Кабальє і Володимира Гришко.
Це, по суті, два сольні концерти в одному. У концерті братиме участь симфонічний оркестр Національної філармонії України, керувати оркестром буде один з кращих диригентів світової опери Хосе Колладо.
Співаки виконуватимуть “італійську, французьку, українську, іспанську класику.
Передбачається, що Кабальє заспіває арію українською мовою.
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