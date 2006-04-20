Монсеррат Кабальє співатиме українською, а Володимир Гришко італійською. Концерт у палаці ”Україна”

20 квітня в 19:00 в Національному палаці Україна відбудеться спільний концерт зірок оперної сцени Монсеррат Кабальє і Володимира Гришко.

Це, по суті, два сольні концерти в одному. У концерті братиме участь симфонічний оркестр Національної філармонії України, керувати оркестром буде один з кращих диригентів світової опери Хосе Колладо.

Співаки виконуватимуть “італійську, французьку, українську, іспанську класику.

Передбачається, що Кабальє заспіває арію українською мовою.