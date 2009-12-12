Ющенко: приїжджаю до Львова - а там портрет Януковича

Глава Української держави Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що цьогорічна виборча президентська кампанія менш агресивна за попередню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на урочистостях з нагоди надання Тернопільському державному технічному університету статусу «національного».

За словами В.ЮЩЕНКА, суспільство зараз стало менш агресивним і значно толерантнішим. Він нагадав про події 2004 року, коли також тривала президентська виборча кампанія.

«30 жовтня 2004 року я приїхав в Донецьк. На воротах, які ведуть в місто, висить амбарний замок. Перелазимо ворота, за ними мене зустрічає понад тисячу молодих людей із голеними головами, зі злими плакатами і такими поглядами, що я ніколи не забуду. Їду далі містом – лише портрети ЯНУКОВИЧА у всій красі, більше нікого немає. Лише де-не-де було 10-12 моїх портретів. Але в есесівській формі. Оце й все. Отакі ми були», – нагадав В.ЮЩЕНКО.

Натомість зараз, зауважив він, ситуація кардинально різниться. Зокрема, В.ЮЩЕНКО зауважив, що, виїжджаючи нещодавно з донецького аеропорту, першим побачив плакат лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, «за нею – ЛИТВИН, потім – ЯНУКОВИЧ, далі АРСЕНІЙ». «Приїжджаю тиждень тому до Львова, перший портрет по дорозі з вокзалу – ЯНУКОВИЧА. 5 років це було немислимо, щоб портрет ЯНУКОВИЧА побачити на Львівщині чи Тернопільщині, а інших опонентів – на Донеччині», – сказав В.ЮЩЕНКО.

На його думку, нинішні зміни стали можливі завдяки утвердженню свободи слова. «Свобода слова донесла різним куточкам України, що нас більше об’єднує, ніж роз’єднує. Бо на минулих виборах нам нав’язували громадянське протистояння за лживою версією «Схід-Захід», тоді було багато агресії», – нагадав Президент.

Він висловив переконання, що зараз «суспільство теплішає і починає наближатися до того, що ми можемо назвати нацією».

«І цими ознаками треба гордитися», – підсумував В.ЮЩЕНКО.