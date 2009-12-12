Ющенко: кредити МВФ підуть на газ, а борги залишаться дітям й онукам

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що уряд намагається отримати від Міжнародного валютного фонду черговий транш кредиту для погашення боргів за газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на урочистостях з нагоди надання Тернопільському державному технічному університету статусу «національного».

В.ЮЩЕНКО зауважив, що щойно з Вашингтону повернулась урядова делегація, яка просила 2 млрд. 300 тис. доларів для того, аби розрахуватись з боргами за газ.

При цьому Президент вкотре розкритикував уряд за залучення великої кількості кредитів. Він нагадав, що лише у проекті бюджету на наступний рік уряд пропонував передбачити 22 млрд. грн. на обслуговування відсотків за кредитами. В.ЮЩЕНКО зауважив, що ці борги доведеться віддавати дітям та внукам.

Як повідомляв УНІАН, в номері від 10 грудня ц.р. американське видання The New York Times, посилаючись на дані, одержані від офіційного представника МВФ, опублікувало інформацію про те, що МВФ відклав до завершення президентських виборів надання Україні останнього – четвертого – траншу кредиту в розмірі 3,5 млрд. дол. США.

11 грудня, коментуючи ці інформацію, віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ заявив, що питання про виділення Україні четвертого траншу кредиту МВФ знаходиться на стадії підготовки до розгляду Радою директорів фонду.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року прийняв рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. З 2008 року Україна отримала вже три транші кредиту МВФ на загальну суму 12 млрд. дол.