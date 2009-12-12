Депутат БЮТ: у Ющенка істерика

У БЮТ вважають, що за допомогою критики прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО нинішній Президент України Віктор ЮЩЕНКО допомагає лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ перемогти на майбутніх виборах глави держави.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі народного депутата від БЮТ Олександра СОЧКИ з приводу висловлювань В.ЮЩЕНКА в інтерв’ю рівненському телебаченню.

За його словами, В.ЮЩЕНКО розуміє, що вже у лютому не буде главою держави, і з цим пов’язані його «безапеляційне хамство і випади на адресу прем’єр-міністра».

«Людині важко прощатися зі своєю посадою. Це непростий момент, мусиш іти, а не хочеться. Здають нерви і починається істерика. І тому Президент абсолютно свідомо допомагає ЯНУКОВИЧУ. Тим більше, що не хочеться дозволити перемогти більш успішному політику з демократичного табору», - сказав О.СОЧКА.

«Послухайте останні багатогодинні промови ЮЩЕНКА, наприклад, сьогоднішню у Тернополі, і знайдіть хоча б одне гостре критичне слово на адресу ЯНУКОВИЧА. Таке враження, що у всієї країни настала глибока і незворотна амнезія. Ніби не було ані 2004 року, ані Майдану, ані мільйонів людей, які вимагали бандитам тюрми», - наголосив депутат.

О.СОЧКА зазначив, що «Віктор Андрійович закінчує свої президентські повноваження істериками, ярликами, розмовами про міфічні офшори і бліх».

«Цю лексику використовує людина, яка патологічно любить розповідати про мораль і порядність. Мета цих розмов - привести після себе на президентство людину, на фоні якої ЮЩЕНКО буде виглядати вишуканим інтелектуалом і реформатором. Прізвище цієї людини – ЯНУКОВИЧ», - переконаний народний депутат.

На думку О.СОЧКИ, В.ЮЩЕНКО розуміє, що на фоні Президента Ю.ТИМОШЕНКО у нього немає жодних шансів.

«На жаль, ЮЩЕНКО не тільки провалився як Президент, але й не знайшов у собі сили піти з посади достойно», - резюмував народний депутат.