ЦВК затвердила роз’яснення щодо списків виборців

Центральна виборча комісія затвердила роз’яснення щодо складання та уточнення списків виборців і скасувала постанову окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № 81

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, такі рішення були ухвалені сьогодні на черговому засіданні Центрвиборчкому.

Комісія скасувала реєстрацію довіреної особи кандидата на пост Президента України Олега РЯБОКОНЯ в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі В.ЗОЛОТОРЬОВА, зареєструвавши натомість довіреною особою цього кандидата В.ТКАЧЕНКО.

Після відповідного обговорення ЦВК затвердила Роз’яснення щодо складання та уточнення списків виборців для підготовки і проведення голосування з виборів Президента України 17 січня 2010 року.

Розглянувши подання кандидатів на пост Президента України щодо відкликання членів окружних виборчих комісій та включення до їх складу замість вибулих нових кандидатур, котрі засвідчили заявами свою згоду на участь у роботі відповідних ОВК, а також узявши до уваги заяви про звільнення від виконання обов’язків голів, заступників голів, секретарів та членів окружних виборчих комісій, Комісія внесла зміни до складу окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів, затвердженого постановою ЦВК від 27 листопада 2009 року № 381 "Про утворення окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів з виборів Президента України 17 січня 2010 року".

Крім того, було розглянуто скаргу довіреної особи кандидата на пост Президента України Сергія ТІГІПКА в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі О.ПАВЛЕНКО, що надійшла до ЦВК 11 грудня 2009 року. У ній позивач просить скасувати постанову ОВК ТВО № 81 від 7 грудня 2009 року № 16 як таку, що не відповідає вимогам статті 28 Закону України "Про вибори Президента України".

Центральна виборча комісія встановила, що оскаржувана постанова окружної виборчої комісії ТВО № 81 від 7 грудня 2009 року № 16 не відповідає вимогам закону та Порядку ведення діловодства виборчих комісій та комісій з референдумів, затвердженому постановою ЦВК від 25 січня 2006 року № 284.

Відтак Комісія задовольнила скаргу довіреної особи С.ТІГІПКА, скасувавши постанову ОВК територіального виборчого округу № 81 від 7 грудня 2009 року № 16.

Разом з тим Комісія звернула увагу зазначеної окружної виборчої комісії на недопущення порушення норм виборчого законодавства щодо підготовки та прийняття постанов на засіданнях комісії.