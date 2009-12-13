НАТО лише прикривалося Росією, відкладаючи інтеграцію України?

У питанні уповільнення інтеграції України в НАТО позиція Росії враховувалася, але не була визначальною, сказав в інтерв`ю УНІАН генеральний директор російського Центру політичної інформації Олексій МУХІН.

«Позиція Росії хоч і враховувалася, але не була визначальною, як це не образливо звучить для нашої «імперської самосвідомості». Звісно, до членів НАТО була доведена різко негативна позиція Росії щодо перспектив включення Грузії і України до Північноатлантичного альянсу, але не це мало вирішальну роль», - сказав О.МУХІН.

На його думку, головну роль зіграло те, що і Грузія, і Україна були б досить «незручними учасниками» Альянсу, оскільки мають на своїй території досить багато проблем, відповідальність за які НАТО не спроможне взяти на себе зараз.

Крім того, існує й досить серйозна фінансова відповідальність за доведення військової інфраструктури України і Грузії до рівня НАТО, додав він.

О.МУХІН упевнений, що позиція Росії часто розглядається як привід для того, щоб приховати щирі наміри НАТО щодо членства України і Грузії.

«Чиновники НАТО йдуть на це, нібито поступаючись Росії, але насправді це робиться для того, щоб вигадати для себе певні дивіденди вже з боку російського керівництва», - сказав експерт.

У той же час, на його думку, по мірі зростання потужності і впливу Росії в регіоні, питання подальшої інтеграції України і Грузії в НАТО стає все більш ефемерним.

«Росія досить чітко визначила свою позицію, і зараз кидати їй виклик означає посилювати її. Росія може використовувати дану перспективу для того, щоб досить жорстко виступати з інших військово-політичних питань. Я маю на увазі і договори, що обмежують розвиток військової інфраструктури, політику ціноутворення на енергоносії. Існує величезна кількість чинників, враховувати які чиновники НАТО, особливо європейські, просто зобов`язані», - сказав він

О.МУХІН упевнений, що керівництво РФ не прагне до відтворення імперії - це було б зараз нерозумно і дуже дорого.

«Насправді керівництво Росії, на відміну від кількох персонажів, вельми адекватно оцінює ситуацію, цілком чітко розуміючи, що Росія зараз регіональна держава. І просто так надувати щоки зараз дуже дорого», - сказав експерт.