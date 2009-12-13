Гриценко нагадує, що на війні мародерів розстрілюють

«У держави є гроші і на лікаря, і на вчителя, і на солдата, і пенсіонера. Однак їх розкрадають», - заявив в інтерв’ю газеті «Сільські вісті» кандидат на пост Президента України, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, за його словами, лише за останній рік понад 120 мільярдів гривень під патронатом голови Нацбанку Володимира СТЕЛЬМАХА і Президента України Віктора ЮЩЕНКА було спрямовано на так звану «підтримку комерційних банків за непрозорими і закритими схемами».

«Ці гроші насправді до людей не дійшли. Не дійшли вони ні до вкладників, ні до робочого місця. Ці гроші через валютний ринок вивели за кордон у кишені банкірів, або чиновників-хабарників, - повідомив голова Комітету ВР. – Ще 40 мільярдів, за офіційними даними Рахункової палати, розікрали в урядових структурах під час проведення непрозорих тендерних процедур. Разом – 160 мільярдів гривень. До них можна додати десятки мільярдів гривень, які набивають у свої кишені хабарники при поверненні ПДВ, на митниці, на контрабанді. Разом виходить понад 200 мільярдів гривень. Їх достатньо для підняття соціальних стандартів, села й міста, для підтримки тих, хто працює, і тих, хто вже на пенсії».

Як вважає кандидат у президенти, для того, аби грошей не розкрадали, «цю ворожу, злодійкувату і корумповану державу потрібно змусити працювати для країни».

«Коли в країні складно, коли криза, не можуть люди бідувати, а чиновники - мародерствувати. Я військовий і знаю, як на війні чинять з мародерами. Їх розстрілюють перед строєм. Зараз не війна, щоб розстрілювати, але мародерство треба зупинити. Рішучими діями! Бо суспільство вкрай розчароване, зневірене, і більше не може жити за такої несправедливості. Це – не та держава, яку ми мріяли збудувати вісімнадцять років тому», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.