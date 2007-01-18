В Секретаріаті Президента проходить засідання РНБО

Зараз в приміщенні Секретаріаті Президента України проходить засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Про це УНІАН стало відомо з декількох джерел, в тому числі і з апарату РНБО.

Водночас, співрозмовники агентства не змогли назвати питання порядку денного цього засідання. Очікується, що засідання триватиме до 16.00.