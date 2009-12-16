Держава Науру визнала незалежність Абхазії за $50 мільйонів

Карликова держава Науру визнала незалежність Абхазії.

Як повідомили УНІАН у МЗС Абхазії, вчора було підписано договір про встановлення дипломатичних відносин між Абхазією і Республікою Науру.

«Між країнами було досягнуто домовленість розвивати відносини в усіх областях сучасного життя держав. Найближчим часом представники Республіки Абхазія відвідають Республіку Науру для розгляду інвестиційних проектів, а також проектів щодо розвитку взаємовідносин між Абхазією, Республікою Науру і країнами Тихоокеанського регіону», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, Науру стала четвертою країною, яка визнала незалежність Абхазії.

Як повідомляє newsru , Науру за визнання Південної Осетії і Абхазії отримає 50 мільйонів доларів.

Раніше незалежність Абхазії визнали Росія, Нікарагуа та Венесуела.

Республіка Науру - карликова держава на однойменному кораловому острові у західній частині Тихого океану площею 21,3 кв. км з населенням 14 тис. осіб. Незалежність проголошена в 1968 році. 14 вересня 1999 р. Республіку Науру було прийнято в ООН.