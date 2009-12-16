Як Ющенкові потрапити до другого туру?

Громадські організації Тернопільської області закликали кандидатів у Президенти Олега ТЯГНИБОКА, Юрія КОСТЕНКА та Арсенія ЯЦЕНЮКА зняти свої кандидатури на користь Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні, підписному 34-ма громадськими організаціями області, серед яких Конгрес української інтелігенції, обласна організація Національної спілки письменників України, «Просвіта», Всеукраїнське об’єднання ветеранів, «Українська християнська солідарність» тощо.

У зверненні представники громадськості вказують, що знявши свої кандидатури на користь чинного Президента, названі кандидати проявлять «свій щирий патріотизм та відданість українським національним інтересам». Вони також висловлюють переконання, що лише об’єднавшись навколо В.ЮЩЕНКА на президентських виборах, представникам націонал-демократичних сил вдасться врятувати демократичні цінності в державі.

«Завдяки титанічним зусиллям численних поколінь українців наприкінці ХХ століття ми здобули омріяну незалежність. Окроплена потом і кров’ю наших предків, вона є нашим спільним надбанням і тільки спільними зусиллями ми зможемо її укріплювати та боронити від сторонніх зазіхань. Бо воріженьки наші не сплять, а відвертим підкупом, обманом та шантажем намагаються черговий раз завести нас на манівці світової історії», - йдеться у зверненні.

Серед основних загроз незалежності автори документу відзначають небезпеку втрати державною владою суспільного визнання, наближення України до банкрутства, високий ризик соціального вибуху, а також військову загрозу, причиною якої є не тільки агресивна політика деяких сусідніх держав, а й недофінансування та деградація Збройних сил України.

Автори звернення застерігають, що президентські вибори 2010-го року є «не просто змаганнями особистостей, а вибором системи життєвих цінностей, за якими нам доведеться жити наступні роки, а може й десятиліття». Відтак висловлюють переконання, що «єдиним кандидатом на посаду Президента України, який може гідно відстоювати українські національні пріоритети, є чинний Президент Віктор ЮЩЕНКО».