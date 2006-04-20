Армія України перебудовується під стандарт НАТО

У Збройних Силах України буде створено новий орган військового управління оперативного рівня - Об’єднане оперативне командування.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, про це заявив начальник Головного управління оборонного планування Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Євген ШЕЛЕСТ.

За його словами, це обумовлено поступовим переходом системи оперативного управління Збройних Сил від п’ятиступеневої до трьохступеневої: Генеральний штаб – Об’єднане оперативне командування – міжвидове угруповання, армійський корпус, повітряне командування.

«Об’єднане оперативне командування поступово перебере на себе функції планування та керівництва миротворчими контингентами. Процедури планування та прийняття рішень у цьому органі управління будуть повністю відповідати прийнятим у країнах-членах Альянсу», – зазначив Є.ШЕЛЕСТ.

Також у цьому році управління оперативних командувань будуть позбавлені функцій оперативного планування. Для прискорення цього процесу Генеральним штабом спланована передача протягом 2006 року управлінь двох армійських корпусів з відповідними комплектами військ у безпосереднє підпорядкування командуванню Сухопутних військ.

Заплановане також переформування повітряних командувань у центри управління та оповіщення Збройних Сил, які будуть охоплені єдиною системою автоматизованого управління, а в майбутньому, можливо, – єдиною системою оповіщення НАТО.

Починаючи з 2008 року, оперативне планування забезпечуватиме Об’єднане оперативне командування, а планування територіальної оборони – територіальні управління, створені на базі оперативних командувань.