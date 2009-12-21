У Ющенка пояснили, що Президенту «треба їхати, а не просто шашечки»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО поки не вноситиме до Верховної Ради кандидатуру нового голови Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

Він зазначив, що в Конституції України не вказані чіткі терміни, коли Президент повинен внести кандидатуру голови НБУ до парламенту.

Як повідомив О.ШЛАПАК, на сьогодні Президент вважає, що ВР не готова до розгляду даного питання.

«Президент провів консультації з різними політичними силами й бачить неготовність на сьогодні Верховної Ради приймати рішення щодо голови НБУ. Це призведе до чергової політичної суперечки, відставки діючого голови НБУ, але не дасть результату щодо нового голови Нацбанку», - сказав О.ШЛАПАК.

При цьому він підкреслив, що, враховуючи важливість даного питання, Президент хоче бути впевнений, що з ухваленням кандидатури голови НБУ не буде проблем.

«Президенту важливий результат, це той випадок, коли потрібно їхати, а не просто шашечки», - зазначив О.ШЛАПАК.

Він повідомив, що, враховуючи ризики для фінансової системи України в разі дестабілізації роботи НБУ, Президент ухвалив рішення перенести затвердження кандидатури голови Нацбанку.

«Враховуючи ризики, які можуть виникнути для фінансової системи, Президент України поки відклав питання внесення до парламенту кандидатури голови НБУ», - сказав О.ШЛАПАК.

За його словами, консультації з політичними силами з даного питання триватимуть до тих пір, поки не буде досягнуто консенсусу.

Як повідомляв УНІАН, п`ятирічний період повноважень Володимира СТЕЛЬМАХА на посаді голови НБУ закінчився 16 грудня. Проте голова групи радників НБУ Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ заявив, що В.СТЕЛЬМАХ не збирається писати заяву про відставку, а передати повноваження, відповідно до закону, він може лише призначеному Верховною Радою за поданням Президента голові, та й то лише після того, як буде проголосована відставка самого нинішнього керівника НБУ.