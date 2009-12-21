Кабмін хоче забрати повноваження, які «прогавив» Ющенко

Нардепам пропонують передати Кабінету міністрів повноваження з прийняття рішень “про створення чи оголошення природних заповідників, національних природних парків, а також щодо інших територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення”. Разом із правом змінювати межі категорію та скасовувати статус заповідних зон.

Законопроект відповідного змісту сьогодні поданий до Верховної ради Кабміном.

У пояснювальній записці до документу автори новації посилаються на Конституцію 1996 року, яка “не містить положень, які б відносили до повноважень Президента України вирішення зазначених питань”. Повноваження щодо визначення заповідних зон президент отримав за законом «Про природно-заповідний фонд України». Проте оскільки, на думку авторів законопроекту, Конституція містить вичерпний перелік повноважень голови держави, наразі існує необхідність передачі повноважень із визначення меж заповідників Кабміну, бо саме він має опікуватися державною політикою “у сфері охорони природи, екологічної безпеки та природокористування”.