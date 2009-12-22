Ющенко виступить з лекцією в Інституті міжнародних відносин

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 22 грудня виступить з лекцією про діяльність України на міжнародній арені перед професорами, викладачами та студентами Київського інституту міжнародних відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Очікується, що глава держави докладно проаналізує сучасні виклики та загрози, що постають перед Україною, проаналізує здобутки зовнішньої політики за останній період та висловить своє бачення найбільш пріоритетних завдань на міжнародній арені для нашої держави.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, заплановано участь Президента і в інших заходах з нагоди Дня працівників дипломатичної служби, який відзначається в Україні 22 грудня.

Так, Президент візьме участь в офіційній церемонії з нагоди дня працівників дипслужби в Міністерстві закордонних справ. Відповідно до традиції, в цей день будуть вручені державні нагороди та вищі дипломатичні ранги провідним співробітникам цього відомства.