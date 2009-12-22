Янукович розповів, що його дитинство було голодним і холодним

Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності посилення державної підтримки становлення молодих сімей, а також процесу навчання і виховання дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час відвідування Луганського обласного Будинку дитини № 2 в рамках своєї робочої поїздки в цей регіон.

Відповідаючи на запитання журналістів про спогади зі свого дитинства, політик сказав: «Я багато разів говорив, що мені немає про що згадувати. Моє дитинство було голодним і холодним». Натомість політик наголосив на необхідності зміни на сучасному етапі державної політики у галузі сім’ї, молоді та дитинства.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив на неприпустимості такої негативної тенденції, що в Україні щороку збільшується кількість дітей, які позбавлені батьківської опіки при живих батьках. «Ми втрачаємо майбутнє, ми втрачаємо наших дітей», - охарактеризував ситуацію кандидат у Президенти.

Водночас, лідер Партії регіонів зазначив, що він і очолювана ним політична сила мають відповідну програму, спрямовану на покращання ситуації у цій сфері. В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що коли стане Президентом, то у пріоритетному порядку розпочне реалізацію цієї програми.

«Я дуже хочу, щоб мрії українських дітей здійснилися. Я бажаю їм, щоб вони знайшли свою долю», - побажав В.ЯНУКОВИЧ, вітаючи вихованців Будинку дитини з Новим роком.

Водночас, коли журналісти почали ставити політику гострі питання стосовно сучасних негативних внутрішньополітичних процесів в Україні, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що не буде на них відповідати саме у Будинку дитини, щоб не створювати у цьому місці, де перебувають діти, негативну атмосферу. «Зрозумійте мене правильно», - пояснив журналістам політик.