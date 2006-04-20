«Проросійськість» Партії регіонів сильно міфологізована

Провідні українські політологи не пов’язують привітання Сполученими Штатами Америки лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з перемогою на парламентських виборах з формуванням коаліції.

Про це УНІАН повідомили в Центрі досліджень політичних цінностей.

Нагадаємо, 19 квітня ц.р. президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш через свого помічника та заступника радника з нацбезпеки Джека Даерса Крауча привітав Віктора Януковича з «закінченням демократичних виборів в Україні та переконливою перемогою на них Партії регіонів».

Так, відповідаючи на запитання «Чи може означати привітання Джорджем БУШЕМ Віктора ЯНУКОВИЧА з перемогою на виборах до парламенту, що Вашингтон зацікавлений у коаліції «Нашої України» та Партії регіонів?» голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО підтвердив, що „такі чутки були й до виборів, і вже після їх проведення». На думку політолога, «треба перевірити, чи точний переклад цього привітання і чи точно донесений його зміст до української публіки». Але, так чи інакше, вважає В.ФЕСЕНКО, «американська сторона визнає, по-перше, що Партія регіонів репрезентує значну частину населення України, й по-друге, що її треба враховувати як одного з найбільш потужних політичних гравців в Україні». За словами експерта, «це абсолютно прагматичний, реалістичний підхід до української політики”.

У свою чергу голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ вважає, що „за великим рахунком, Держдепартаменту США все рівно, як називаються українські партії і які прізвища у українських політиків». За словами експерта, «для США важливо, щоб Україна залишалася в сфері американських впливів і була певним стримуючим фактором щодо Росії, яка, використовуючи свої монопольні функції у газопостачанні, намагається відновити свій геополітичний вплив». «Будь-які українські політичні партії, які готові будуть грати за «євроатлантичними правилами», прагматично сприйматимуться американцями як об’єкти для співпраці. «Проросійскість» Партії регіонів сильно міфологізована. Насправді бізнес-групи, що стоять за цією партією, готові до євроінтеграції і мріють про просування на світові ринки. Так що бажання до встановлення контактів тут обоюдне. Це не означає, що Держдепартамент буде лобіювати коаліцію між Партією регіонів та «Нашою Україною». Знаки уваги швидше спрямовані на те, щоби Партія регіонів не замикалася в орієнтації на Москву”, - сказав О.ДОНІЙ.

Натомість президент Української академії політичних наук Микола МИХАЛЬЧЕНКО вбачає у привітанні «пряму вказівку на те, що Вашингтон зацікавлений у створенні «помаранчево-синьої» коаліції». За словами політолога, «якраз після того, як було опубліковано таке послання, – більш жорсткою стала позиція «Нашої України». Отже, на його думку, «дійсно Вашингтон хоче, щоб в Україні була створена коаліція, яка вважається більш стабільною, і я думаю, що цей курс буде продовжуватись”.

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ не радить робити з привітання абсобютно впевнених висновкі. «Мені видається, що це, насамперед, форма пристойної поведінки й прояв поваги до потужної політичної сили в Україні, а також прояв бажання з нею співпрацювати. А от у якій формі співпрацювати: чи то в формі її як опозиції, чи при перебуванні при владі, мені видається, що Сполучені Штати наразі не висловили однозначно свою позицію з цього питання. Тому мені видається, що скоріше йдеться про зацікавленість в співпраці”, - сказав М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

Нічого дивного у поздоровлення В.ЯНУКОВИЧА в перемогою на виборах не бачить директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК. І пояснює, що В.ЯНУКОВИЧ «насправді переміг – Партія регіонів отримала найбільшу кількість голосів. Україна є одним із стратегічних партнерів Сполучених Штатів, і в принципі, відповідно до цього, США цікавляться політичними процесами й мають оперативно реагувати на все, що відбувається в Україні». На думку експерта, «поздоровлення політичної сили, яка перемогла з боку членів політичного керівництва Сполучених Штатів вказує на те, що ці вибори справді є демократичними і визнаються США». Водночас він не вважає, «що це означає якусь санкцію чи згоду з боку Вашингтона на демократичну коаліцію «Нашої України» і Партії регіонів». Натомість, на думку В.КУЛИКА, «це вказує на те, що, власне, у Вашингтоні воліли б бачити більш стабільну Україну, а не постійні урядові, чи парламентські кризи, відповідно, розширена конфігурація демократичної коаліції була б більш вигідна Сполученим Штатам, аніж хитка «помаранчева» більшість”.

У цьому контексті директор Інституту національних стратегій України Олеся ЯХНО зазначила, що „насправді був великий міф ще під час «помаранчевої революції» про те, що Сполучені Штати технологіями й фінансами підтримували в Україні революцію, й усе пояснювалося тим, що США були проти ЯНУКОВИЧА». Політолог наголосила, «що це був міф, і насправді, на той момент (у 2004 році) не було такої різкої позиції з боку США щодо Віктора ЯНУКОВИЧА». «Звичайно, можна говорити, що американці більше симпатизували ЮЩЕНКУ, але в той же час для них не було б великої трагедії, якби переміг Віктор ЯНУКОВИЧ, - зауважила експерт.

При цьому вона нагадала, «як запрошували ЯНУКОВИЧА виступити на сесії Європарламенту, а він тоді сам відмовився. Тобто це говорить про те, що як з боку Заходу (зокрема Старої Європи), так і з боку Сполучених Штатів у принципі різкої позиції не було». Стосовно нинішнього моменту, то на думку О.ЯХНО, «США, до речі, так само, як і Європа, були б зацікавлені в тому, щоб в Україні реально відбувалися реформи». «В цьому сенсі вони не вважають, що створення коаліції «Нашої України» та Партії регіонів є тим, що буде заважати провадженню реформ, тим більше, що за рік із моменту «помаранчевої революції», ми чули багато критики з боку Заходу, що у влади є карт-бланш, але такі реформи не проводяться», - зазначила політолог і додала: «Тому я вважаю, що це не містить в собі чогось надзвичайного, як на момент ще 2004 року, так і зараз». За її словами, «США розуміють, що Партія регіонів не буде йти на якісь різкі кроки щодо впровадження таких програмних пунктів, як друга державна мова (російська), або різке лобіювання вступу до ЄЕП». «По-перше, в програмі Партії регіонів є пункт євроінтеграції, а по-друге, «регіонали» (і я думаю, що це розуміють на Заході) самі хочуть політично реабілітуватися. Можливо, вона навіть зацікавлена в тому, щоб асимілюватися з тими силами, які прийшли до влади у 2004 році”, - сказала О.ЯХНО.