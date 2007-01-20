Мороз вважає, що про повернення «кучмізму» кричать ті, хто при Кучмі мав владу

Голова Верховної Ради України, лідер СПУ Олександр МОРОЗ відкидає тезу про те, що Україна поступово повертається до часів „кучмізму”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Чернівцях за підсумками сьогоднішньої робочої поїздки на Буковину.

«Коли мені закидають повернення «кучмізму», то я завжди намагався проаналізувати сьогоднішній склад людей, які входять до влади і тих, які були при КУЧМІ. Так от, я виявив, що про наступ «кучмізму» найбільше говорять зараз ті, хто при КУЧМІ був при великих портфелях. Тобто прем’єрами, віце-прем’єрами, на інших високих посадах», - заявив спікер.

Він поставив журналістам зворотнє запитання: «Яке, наприклад, має відношення нинішній міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО до поверення «кучмізму», коли він був яскравий суперник того режиму?» На репліку із залу журналістів щодо призначень В.ЦУШКОМ на посади своїх заступників людей із так званою «сумнівною репутатцією», О.МОРОЗ зазначив: «Заступники виконують ті завдання, які ставить міністр, а він їх ставить правильно. І те, що доводиться міняти в областях керівників УМВС, то для цього є всі підстави. Бо іхні дії не в останню чергу супроводжувалися корупційними діями».

Голова Верховної Ради закликав журналістів дочекатися «реального звіту міністра внутнішніх справ, після чого робити висновки».

«Якщо ми говоримо, що рейдерство є велике зло, то В.ЦУШКО припинив його одним наказом – всі рейдерські питання, які здіснювалися на місцях за допомогою правоохоронних сил тепер вирішуватимуться із залученням правоохоронців лише за особистим розпорядженням міністра”, - підкреслив О.МОРОЗ.