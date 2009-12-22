Одеський губернатор: уряд закриває дірки грошима місцевих бюджетів

Губернатори стурбовані ситуацією, що склалася з фінансуванням місцевих бюджетів, адже кошти на рахунках заблоковані, повідомляє офіційний сайт кандидата на пост Президента Віктора ЮЩЕНКА.

«У мене є звернення до Президента, прем’єра і генерального прокурора з проханням розблокувати рахунки Одещини на більш як 100 мільйонів гривень! І це тільки ситуація по Одеській області!», - заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Микола СЕРДЮК.

Він звернув увагу на те, що під час стихії область навіть не мала можливості закупити пальне, щоб здійснювати допомогу постраждалим.

Також голова ОДА зауважив, що тільки по системі АПК Одеським управлінням державного казначейства заблоковано 20 мільйонів гривень, які мали піти на фінансування виноградарства і садівництва.

М.СЕРДЮК повідомив, що звернувся до прокурора області з вимогою порушити кримінальну справу щодо дій державного казначейства під час стихії та блокування грошей для сільгоспвиробників.

Губернатор не сумнівається, що гроші місцевих бюджетів використовуються урядом у власних цілях: «Ці гроші використовуються, але тільки в інтересах уряду, який акумулює всі кошти з місцевих бюджетів, щоб закривати дірки за Пенсійним фондом, заробітною платнею тощо».

Окремо губернатор наголосив на можливості зриву виборів. «Як фінансувати державний реєстр виборців? Уряд ставить під загрозу і проведення самих виборів», - зауважив М.СЕРДЮК.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня В.ЮЩЕНКО заявив, що звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА щодо блокування фінансування регіонів з боку Держказначейства. Про це він сказав під час спілкування з мешканцями Чернівців, відповідаючи на запитання щодо блокування Державним казначейством у Чернівецькій області виділення 20 мільйонів гривень відповідно до призначення.

Президент підкреслив, що урядові кошти та кошти місцевих бюджетів на зведеному рахунку Державного казначейства на сьогодні складають 1,8 мільярдів гривень, в тому числі кошти місцевих бюджетів – 8 мільярдів гривень.

«Я поясню, як це можна прочитати: урядом були вкрадені кошти органів самоврядування – різниця між 8 млрд. грн. та 1,8 млрд. грн. - тобто приблизно 6 мільярдів гривень коштів органів самоврядування забрано на фінансування потреб уряду», - наголосив глава держави.

При цьому В.ЮЩЕНКО додав, що ці кошти йдуть на передвиборчі потреби Юлії ТИМОШЕНКО: «Юлія Володимирівна їздить по країні, як Снігуронька - десь загубила 50 мільйонів, десь квартири якісь дає, десь завезла китайські автобуси школі – от і всі 6 мільярдів».