Герман: Тимошенко утримує цілі поверхи екстрасенсів

Заступник голови Партії регіонів, народний депутат України Ганна ГЕРМАН заявляє, що прем`єр-міністр України, кандидат на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО утримує у своєму оточенні екстрасенсів, щоб «впливати на людей». Про це Г.ГЕРМАН заявила сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, «ні для кого не секрет, що вона (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) використовує і такі «чорні» технології, всіляких там екстрасенсів. Вона утримує цілі поверхи цих екстрасенсів, які намагаються впливати на людей таким ще своєрідним чином».

У свою чергу, сказала Г.ГЕРМАН, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ через свою релігійність відмовився від допомоги екстрасенсів. Вона розповіла: «Нам, чесно вам скажу, В.ЯНУКОВИЧУ теж все це пропонували, але він ніколи навіть не погодився взяти візитку у цих людей, які приходили і говорили: ось, ми вміємо впливати на маси, ми вміємо надсилати сигнали – візьміть ось те-то...». При цьому вона зазначила: «Я вам відкрито скажу, що ці люди приходили до мене і навіть через мене пробували налагодити якийсь контакт з Віктором Федоровичем. Оскільки у мене немає права не говорити йому, якщо до мене звертаються, я приходила, приносила візитку, говорила: «Ось, Віктор Федорович, ці люди хочуть з вами працювати». Але він сказав: «Ганна, я православна людина». І на цьому все закінчувалося».