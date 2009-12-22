Тимошенко: косу заплітаю із закритими очима, а потім приходжу до тями

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що намагається заощаджувати свій час для сну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні, під час прямої телефонної лінії з читачами газети «Комсомольская правда в Украине».

«Ранок для мене – це той час, коли я пробую добрати від всіх ранкових процедур, і перетягнути трошки цей час до сну. Я тягну до останньої хвилини, щоб встати з ліжка», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр додала, що збирається на роботу дуже швидко. «Сніданок вранці у мене швидко проходить, косу я заплітаю ще із заплющеними очима, а потім вже починаю потрошечки приходити до тями і ставати в робоче русло», - уточнила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що вже не займається бігом уранці. «Криза перше, що знищила – це можливість прем’єр-міністра бігати вранці. А, по-друге, я дуже мало часу приділяю всім деталям уранці, крім того, щоб прем’єр вийшов більш-менш у порядку», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.