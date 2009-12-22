Янукович: Вона ці гроші, як Попандопуло, ділить...

Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що 2010 рік стане визначальним для стабілізації ситуації в державі і початку розбудови сильної України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Луганську, де перебуває з робочою поїздкою.

Підбиваючи політичні підсумки року, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що потрібно говорити не лише про поточний рік, а й проаналізувати усі п’ять років «руйнування нашої держави помаранчевою командою».

«Дуже дорогою ціною України дістається ця так звана «імпортована демократія», - сказав він.

За словами лідера Партії регіонів, судячи з того, які настрої переважають в регіонах, більшість людей це зрозуміли.

«Якщо мене, мою родину, однопартійців і виборців переслідували і намагалися принижувати, особливо у 2005 році, то на сьогодні важко стало усій країні. Із року в рік ситуація не покращується, а лише погіршується», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Він заявив, що «ТИМОШНКО сьогодні узурпувала владу». «Вона сьогодні ухвалює рішення за парламент. Одноосібно веде переговори з МВФ і бере борги, які ми разом і наші діти будемо віддавати», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, «вона вважає, що країна працює, а податкова із палкою та пліткою збирає податки з усіх 46 млн. громадян України». «Вона ці гроші, як Попандопуло, ділить у Києві на свій розсуд», - висловився лідер Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що 2010 рік буде визначальним в історії України.

«Якщо ми здатні і віримо у себе і власні сили – ми повинні взяти ситуацію в руки, навести порядок і почати будувати сильну державу», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зауважив, якщо цього не станеться, то можна вважати, що наше покоління не витримало це випробування.